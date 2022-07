Incendi, Bolzano circondata dai roghi: famiglie evacuate. Fiamme sul Carso: chiusa A4 e ferrovia FOTO

Bolzano stretta nella morsa degli incendi. Bruciano, da giorni, i boschi intorno e la situazione del capoluogo altoatesino sta diventando critiica. Oggi altri due incendi boschivi nella zona della passeggiata e del Castel Guncina stanno mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco.

Gli stessi Vigili riferscono che «tutte le forze sono impiegate nello spegnimento lavorando per avere sotto controllo gli incendi». Incendi che, come sottolineano i Vigili sono dovuti, quasi escluivamente alla negligenza dell'uomo che con i suoi mozziconi di sigaretta buttati a casaccio causa danni devastanti all'agricoltura



Evacuate alcune famiglie

Proseguono i lavori di spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato in mattinata sui pendii del Guncina a Bolzano. In via precauzionale alcune famiglie hanno lasciato le loro abitazioni. Ai lavori di spegnimento delle fiamme, che interessano una zona boschiva nell'immediate vicinanze del rione Gries, partecipa un elicottero austriaco. La settimana scorsa un altro rogo aveva distrutto due ettari di bosco sulle passeggiate di Sant'Osvaldo.

Fiamme sul Carso: chiusa A4 e ferrovia

Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale del Lisert che potrebbe essere evacuato. Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto della A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei candair.

