Incendio a Orvieto vicino ai binari: treni fermi con ritardi di due ore e Italia divisa in due

di Lorena Loiacono

Treni bloccati dal fuoco, l’Italia si spacca in due. Un incendio di vaste dimensioni, divampato nel primo pomeriggio, sta infatti mettendo in ginocchio la circolazione ferroviaria: chiuso alle 16:55 il tratto tra Orvieto e Chiusi sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e su quella convenzionale. La linea si sta riattivando solo in questi minuti, alle 19:40, quindi servirà molto tempo per recuperare i ritardi dovuti ad un blocco durato praticamente 3 ore

Incendi, treni sospesi per oltre due ore sulla Roma-Firenze. Linee nel caos anche in Friuli. Fiamme vicino alle case a Lucca

Incendio a Campi Bisenzio, 24 auto incenerite: le fiamme vicine a un distributore di benzina

IL LUOGO DELL'INCENDIO

Le fiamme, partite da una serie di sterpaglie, sono divampate ad Allerona scalo vicino Orvieto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto a cui sta arrivando il supporto delle squadre regionali di Spoleto e di Terni. Un incendio devastante che ha reso necessario l’intervento aereo con i canadair. Le fiamme alte e la terribile coltre di fumo che si sta alzando e sta invadendo l’intera zona sta paralizzando il traffico ferroviario: E’ stato necessario infatti chiudere la linea direttissima e la linea lenta.

La circolazione è stata sospesa dalle 16:55, tra Chiusi e Orvieto.

TRENITALIA, DECINE DI TRENI BLOCCATI

Trenitalia sta fornendo le indicazioni sui treni che portano ritardi e variazioni di percorso. I treni ad Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire variazioni di percorso. Sono coinvolti infatti treni AV sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni sono previsti anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale.

La lista dei treni a Lunga Percorrenza per i quali è previsto un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48)

• FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) - Roma Termini (19:10)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) - Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:03)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:56) - Bergamo (21:43)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Battipaglia (21:17)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

• FR 8524 Roma Termini (16:50) - Bolzano (21:48)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Torino Porta Nuova (23:10)

• FR 9698 Roma Termini (16:50) - Milano Centrale (19:58)

• FA 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31)

• FA 8556 Roma Termini (16:20) - Genova Piazza Principe (20:32)

• FA 9480 Roma Termini (16:30) - Trieste Centrale (21:55)

• IC 592 Roma Termini (15:30) - Trieste Centrale (23:47)

Il treno IC 597 Milano Centrale (13:48) - Napoli Centrale (23:30) oggi termina la corsa a Firenze Rifredi alle ore 17:27.

- Il treno IC 598 Roma Termini (18:15) - Firenze Santa Maria Novella (21:25) oggi è cancellato.

ITALO, RITARDI FINO A 2 ORE

Bloccati anche i treni di Italo, ecco la situazione in tempo reale:

Il treno Bari Centrale 13:00 → Torino Porta Nuova 22:40 viaggia con 91 minuti di ritardo

Il Treno Reggio Calabria 13:28 → Milano Centrale 23:20 viaggia con 61 minuti di ritardo

Il treno Venezia Santa Lucia 14:05 → Napoli 19:28 viaggia con 34 minuti di ritardo

Il Treno Venezia Santa Lucia 15:05 → Salerno 21:17 viaggia con 105 minuti di ritardo

Il Treno Milano Centrale 15:15 → Napoli 19:53 viaggia con 123 minuti di ritardo

#incendio a Orvieto vicino ai binari: #treni fermi con ritardi di due ore e Italia divisa in due https://t.co/X8IuYxWaTu — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA