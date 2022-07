Incendio a Campi Bisenzio, 24 auto incenerite: le fiamme vicine a un distributore di benzina

Poteva trasformarsi in un disastro. L'incendio scoppiato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, ha distrutto 24 auto. Ma avesse raggiunto il distributore di benzina, i danni sarebbero stati molti di più. È successo nel primo pomeriggio di martedì 19 luglio. Il rogo ha raggiunto un rivenditore di auto, dove è andato in fumo un ingente numero di vetture. L'incendio si è propagato nei pressi della circonvallazione di Lecore, minacciando anche un distributore di benzina, ma anche una fabbrica di vernici e altri edifici.

Fiamme sotto controllo

L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, partiti da Calenzano e da Firenze Ovest, è stato immediato. Sul posto hanno iniziato a lavorare, per arginare l'incendio, due squadre dei vigili del fuoco e quattro automezzi, ma dopo nemmeno un'ora si è reso necessario l'invio di ulteriori squadre da Prato. Adesso la situazione del rogo, che ha interessato particolarmente via Oriana Fallaci nel comune di Campi Bisenzio, sembra essere migliorata ed è in corso la bonifica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 17:33

