In auto con i familiari accusa un malore e muore davanti al casello dell'A14

Era in auto con alcuni familiari di fronte al casello di Ancona Nord quando all'improvviso ha accusato un malore. Immediato lo stop e i soccorsi ma non c'è stato niente da fare con l'uomo - 81 anni - che è morto in strada lasciando attoniti i tanti automobilisti che stavano passando in quel tratto di strada. Un telo bianco in terra e in tanti a chiedersi cosa fosse sucesso. Sul posto per mettere a punto la tragica situazione la polizia stradale di Fabriano. Ultimo aggiornamento: 19:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA