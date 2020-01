Papà investe e uccide un uomo: aveva rubato lo smartphone al figlio. Arrestato per omicidio volontario

Un uomo italiano di 44 anni si sarebbe fatto giustizia da solo investendo e uccidendo con la sua auto un ragazzo marocchino di 25 anni colpevole di aver rubato lo smartphone al figlio. Il responsabile dell'incidente, avvenuto ieri sera verso le 22.30 in via Mameli nel centro di Imola (Bologna), è accusato di omicidio volontario ed è stato arrestato.



L'uomo, che pare avesse litigato con il giovane nei giorni scorsi per il furto del cellulare del figlio, si è costituito al commissariato di polizia poco dopo, dicendo però che non voleva investire la vittima. La polizia non ha però creduto alla sua versione. Lunedì 6 Gennaio 2020, 13:23

