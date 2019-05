Sequestrano un anziano nel cofano della sua auto e tentano di entrare in Italia: fermati quattro maghrebini

Hanno, obbligandolo con la forza a consegnare loro la sua auto, lo hanno rinchiuso nel cofano e si sono diretti verso l'Italia: solo per puro casoe li ha consegnati ai colleghi sloveni. È successo al confine tra Slovenia meridionale e Friuli: l'anzianoè stato assalito nell'area di Mali Nerajec, mentre i protagonisti della vicenda sono quattro migranti irregolari, originari del Maghreb.I quattro, alla guida dell'auto dell'anziano, si sono diretti verso l'Italia tentando di entrarvi illegalmente ma, rimasti bloccati su una strada secondaria, sarebbero stati fermati dalla polizia italiana e consegnati ai colleghi sloveni. La vicenda è riportata dai media di Lubiana e, sebbene per il momento non ci siano conferme ufficiali, le autorità slovene hanno appena annunciato una conferenza stampa sul caso in mattinata nella capitale slovena.L'azione è iniziata ieri a Mali Nerajec, nella Slovenia meridionale, dove i migranti si sono impossessati del veicolo dell'anziano, sorpreso mentre stava lavorando in una vigna. Raggiunto il confine italo-sloveno nella tarda serata di ieri, gli stranieri avrebbero abbandonato l'uomo prima della frontiera e proseguito per strade meno battute, rimanendo però bloccati nella zona del valico di Fernetti, in territorio italiano. La polizia di frontiera italiana li avrebbe individuati e consegnati alle forze dell'ordine slovene.