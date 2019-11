Ex Ilva, Conte: «Con Mittal aperti a trattativa, inaccettabili 5mila tagli»​ Vertice di tre ore, bufera nel governo

Sul dossier «è scattato un allarme rosso, nessuna responsabilità sulla decisione dell'azienda può essere attribuita al governo». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il vertice con la proprietà dello stabilimento. «Siamo disponibili a tenere aperta una finestra negoziale 24 ore su 24, d'ora in avanti, ma non accetteremo mai un piano con esuberi, tanto meno 5mila», aggiunge.



«Vogliamo preservare quello che era il progetto industriale - sottolinea - che ci è stato presentato non a seguito di un'acquisizione di mercato ma di progetto industriale che è stato presentato a seguito di una gara ad evidenzia pubblica in cui termini erano già indicati nel bando e dove contenuti comprendevano clausole e piani tutti specificati nel contratto», aggiunge il premier.



«Nessuno ha costretto ArcelorMittal, nessuno ha costretto il gruppo a partecipare ad una gara con regole chiare e trasparenti. Chiediamo il rispetto del piano industriale e ambientale».



«Abbiamo invitato Mittal a prendersi un paio di giorni per proporci qualche soluzione e farci una proposta per assicurare continuità dei livelli occupazionali, produttivi e ambientali».



«Ribadisco la disponibilità a valutare elementi di accompagnamento a situazione di mercato contingente, alle guerre commerciali in corso, alla previsione dei dazi, ma per loro la riduzione della produzione è strutturale e questo per noi non è accettabile». Ha detto poi il ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli, in conferenza stampa a palazzo Chigi.

Trattativa in salita, ma aperta tra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva.Il vertice di tre ore a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e Lakshmi Mittal, patron della multinazionale, e suo figlio Aditya, non risolve insomma il complicatissimo rebus sullo stabilimento di Taranto. Ma il negoziato non è interrotto, e il governo corre ai ripari intervenendo già nel Consiglio dei ministri convocato in giornata e «monopolizzato» dal dossier Ilva.