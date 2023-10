Ex Ilva, lavoratori bloccano autostrada Roma-Napoli: tensioni con polizia

Un gruppo di lavoratori ex Ilva ha bloccato l'autostrada Roma-Napoli nei pressi del casello di Roma sud. La protesta contro il governo «che non mantiene le promesse». Qualche momento di tensione con le forze dell'ordine intervenute sul posto. I lavoratori ex Ilva incroceranno le braccia oggi (venerdì 20 ottobre), e per 24 ore, in tutti gli stabilimenti del gruppo, da Taranto a Genova, da Novi Ligure a Racconigi.

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Costerà 11-12 miliardi, la metà del reddito di cittadinanza»

Ultima generazione blocca l'autostrada Torino-Milano, gli attivisti si incollano all'asfalto: «Non ci spostiamo». Automobilisti infuriati

La nota del sindacato USB

«Da decenni i lavoratori dell’Ex Ilva di Taranto sono costretti in un limbo dalle amministrazioni che si sono succedute in acciaieria e dai governi del nostro Paese - scrive in una nota il sindacato USB -. L’esasperazione dei lavoratori dell’impianto tarantino ha raggiunto il limite: mentre si dirigevano a Roma per la manifestazione, infatti, hanno deciso spontaneamente di occupare l’autostrada Roma-Napoli.

Il blocco di 15 minuti

Intorno alle 8 il traffico è stato bloccato per circa 15 minuti nel tratto compreso tra Monteporzio Catone e Torrenova in direzione del Grande raccordo anulare di Roma, con accodamenti che hanno raggiunto i due chilometri ma al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registra un chilometro di coda in diminuzione verso il Grande raccordo anulare. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia in merito al blocco del traffico per diversi minuti causato da una protesta dei lavoratori ex Ilva.

Autostrade per l'Italia scrive: «Sul posto sono operative le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, al fine di fornire assistenza agli utenti in transito».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Ottobre 2023, 14:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA