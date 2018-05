Hashish, spinello e farmaci, malore per 15enne in gita scolastica

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GALLIPOLI - Doveva essere solo unoma qualcosa andato storto e si è ritrovato tra le braccia dei carabinieri. Brutta avventura per un ragazzino in gita a scolastica a(Lecce). Nel cuore della notte, infatti, i carabieri sono stati chiamati d'urgenza nell'albergo dove la scolaresca era alloggiata, l'hotel "Sirene" della "città bella", avvisati dal personale del malore del 15enne.Il minorenne è stato soccorso sul posto dal personale medico e poi accompagnato in ospedale. In concomitanza con l'hashish aveva infatti assunto un farmaco non prevedendo le conseguenze.Dopo essersi ripreso ha consegnato ai militari i due grammi di hashish che gli erano rimasti. La droga è stata sequestrata e il ragazzo segnalato alla prefettura.