Gubbio, acceso l'albero di Natale più grande del mondo: è alto 750 metri

di Redazione web

E' in Italia l'albero di Natale più grande del mondo. A Gubbio, ogni anno, si rinnova il tradizionale appuntamento con l'abete luminoso sul monte Ingino, che si trova nel territorio del comune dell'Umbria. E' alto 750 metri con le luci a led accese su 7.500 metri lineari di cavo, lungo le pendici del monte, alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Libri, social influenzano l’acquisto, ma i consigli di amici sono più importanti degli influencer

Albero di speranza

Come ogni periodo natalizio, il momento dell'accensione dell'albero di Natale, a Gubbio, è un momento magico, che prima dei social era conosciuto solo da residenti e turisti ed ora invece fa il giro del mondo. «L’albero sta a rappresentare il senso di grande apertura ed amicizia verso le persone più in difficoltà. Quest’anno indica anche un messaggio di speranza e di pace per l’Europa ed il Mondo», le parole del primo cittadino di Gubbio,Filippo Mario Stirati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Dicembre 2022, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA