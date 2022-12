Roma, l'accensione dell'albero di Natale di piazza Venezia illuminato dai pannelli solari VIDEO

di Redazione web

Che Spelacchio sia. L'ex-sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha lasciato alla capitale la sua eredità più importante, un nome ad un abete, che ogni anno si accende su piazza Venezia per omaggiare il Natale. Se lo Spelacchio originale era smunto e triste, quello di Roberto Gualtieri è rigoglioso e green, illuminato da pannelli fotovoltaici dello sponsor Acea.

Albero green

L'abete di piazza Venezia è certamente bello, rigoglioso nei suoi quasi 25 metri di altezza, addobbato con centinaia di luci a led sfavillanti. Ma la novità di questo 2022 in cui l'energia è un problema per tutti, anche per il Campidoglio, è la scelta di illuminare l'albero con i pannelli fotovoltaici, che catturano la luce solare e la trasformano in energia elettrica per dare vita a quell'albero, ma ad impatto zero.

Per chi si fosse perso questo momento incredibbbbile🌟🌟 #Roma https://t.co/uC3sTfkidI — Luisanna Messeri (@luisannamesseri) December 5, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Dicembre 2022, 14:14

