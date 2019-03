Carrello perso in autostrada, l'auto lo evita e si schianta contro il guard rail

Ultimo aggiornamento: 10:51

Grave e accidentale incidente stradale questa notte, al km. 342,800in direzione Milano, con un. Poco prima delle 4 i vigili del fuoco di Vicenza sono intervenuti per unafinita contro il guardrail, da rintracciare.I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, un, rimasto incastrato. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 di Vicenza e trasferito all’ospedale San Bortolo in gravi condizioni. È intervenuta la polizia stradale per i rilievi e il personale ausiliario dell’autostrada per la rimozione della Polo e la pulizia del manto stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate con le prime luci dell’alba.