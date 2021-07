Medico 'no vax' voleva il Green pass senza vaccino. A un'addetta: «Ti pago 100 euro»

Voleva il certificato vaccinale anche senza aver fatto il vaccino, e ha provato a ottenerlo offrendo 100 euro ad un'impiegata del Punto Vaccinale. Accade a Godega di Sant'Urbano (Treviso), dove un medico no vax di un'Usca è finito nei guai: l'azienda Ulss 2 di Treviso ha trasmesso una relazione ai carabinieri dei Nas per gli approfondimenti necessari sulla vicenda.

La notizia è stata data dal quotidiano Il Gazzettino, e oggi il direttore generale dell'Ulss, Francesco Benazzi, ha confermato l'accaduto e annunciato approfondimenti in vista. La verifica interna è partita dopo che l'Ulss 2 ha intercettato un'inconguenza relativamente al certificato vaccinale del medico: «Sui contenuti di quanto fin qui emerso - sottolinea Benazzi - essendoci un'indagine in corso, non diciamo ovviamente nulla. Saranno i Nas a fare piena luce sull'accaduto. Anche in quest'occasione vanno sottolineati lo scrupolo e l'attenzione del nostro personale che, in presenza di una situazione 'sospetta' - conclude - ha immediatamente provveduto ad allertare la direzione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA