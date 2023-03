Grandine distrugge il campo di tulipani, il proprietario Giuseppe in lacrime: «È finita»

di Redazione web

Piange e non nasconde la disperazione Giuseppe Savino, il titolare di una impresa agricola di Foggia che ha visto morire i suoi tulipani in diretta dopo la violenta grandinata che ha colpito la Puglia. «È finita, è finita, i tulipani non ci sono più», e Giuseppe piange sconsolato sotto la pioggia battente e i chicchi gelati che stanno sfregiando i suoi campi.

Nel video girato durante la grandinata Giuseppe piange disperato a singhiozzo e dice: «Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più». È lui stesso ad aver postato il video che sta commuovendo il web.

Ad aprile era in programma un evento per visitare il campo ma la grandine ha stravolto tutto. E in tanti scrivono tra i commenti: «Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe». Altri propongono di «fare una donazione» o di «lasciare la vendita dei biglietti aperta: compriamoli lo stesso e aiutiamo Giuseppe». «Vorrei sapere come comprare un biglietto o contribuire a prescindere», scrive un altro utente ancora.



«Quando vi chiedete cosa significa investire in agricoltura...è questo: fatica, sudore e spesso lacrime purtroppo per eventi improvvisi, come questo. Un abbraccio caro Giuseppe Savino , sappiamo bene anche noi cosa significa perdere tutto il lavoro fatto», scrive su Facebook un collega di Savino.

