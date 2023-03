Roma, grandine e bomba d'acqua mandano il traffico in tilt: il lunedì nero degli automobilisti

di Redazione web

Il maltempo si è abbattuto su Roma, in particolare nella zona sud della Capitale. La grandine ha sorpreso i cittadini che in auto si stavano dirigendo a lavoro, creando molti disagi e mandando letteralmente in tilt il traffico. Dopo giorni di annunci e attese, finalmente la pioggia sulla Capitale.

"Finalmente" per modo di dire visto che la settimana è cominciata in modo alquanto difficile per i romani: l'acqua è scesa verso le 7.45, quando la gente va a lavoro e porta i figli a scuola.

Il maltempo

Traffico in gran parte della città, dalle periferie al centro. In pochi hanno avuto il coraggio di prendere lo scooter o la moto. Il cielo è cupo, il meteo prevede brutto tempo tutta la giornata. Dopo l'accenno di primavera che si era avuto nei giorni scorsi, il maltempo è tornato ad abbattersi sull'Italia e nelle prossime ore sono previste piogge e un abbassamento generale della temperature.

Mentre i cittadini romani erano bloccati nel traffico (in particolare a Roma Sud), hanno scattato qualche foto alle strade che sono in condizioni disastrose. Qualcuno scrive: «Una leggerissima grandinata» oppure «Tutto molto bene a Roma».

tutto molto bene, a Roma sud #grandine pic.twitter.com/yV9KOdIcro — Ale Di Cicco आत्मा (@aledicicco) March 27, 2023

Io “prima” non avevo paura della grandine.

Adesso si.

In pochi minuti il cielo ha scaricato una raffica di biglie.

In molti si sono fermati sotto i cavalcavia.

E dalle cronache del meteo estremo ai tempi della #crisiclimatica , è tutto.#Roma

(Povera agricoltura, povere piante) pic.twitter.com/X132LtUlCv — Annalisa Corrado (@A_LisaCorrado) March 27, 2023

