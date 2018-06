«Mi hanno lasciato solo con 3,90 euro in tasca. Inaudito. Ora la produzione del reality vuole vederci chiaro»

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello - racconta Angelo Sanzio, il Ken italiano - i concorrenti vengono portati per 4 giorni in hotel e affidati ad una persona che prende tutti gli effetti personali, sigillandoli in una busta gialla. Ho lasciato anche le mie carte di credito, convinto che venissero custodite in cassaforte».Invece?«Due settimane dopo la mia uscita dal GF, ho fatto un acquisto con il bancomat ma sul conto avevo solo 3,90 euro».Come ha reagito la produzione del reality?«Vogliono vederci chiaro, sono dalla mia parte».Come giudichi l'esperienza in tv?«Sono felicissimo del calore della gente e, soprattutto, di aver fatto ufficialmente coming out. Ero preoccupato della reazione della mia famiglia: ma, grazie al team del GF, ho avuto il coraggio di mettermi a nudo».Nella casa hai stretto rapporti molto forti con Baye, Filippo e Lucia Bramieri.«Baye è l'unico che ha davvero voglia di conoscermi fuori dal programma, la Bramieri mi aspetta a Milano, con Filippo c'è un po' di amarezza: mi è dispiaciuto vedere sui social che si incontra a Roma con gli altri ragazzi».E Aida?«Si è offesa e mi ha bloccato su Whatsapp perché ho pubblicato lo screen della chat - che abbiamo con tutti gli altri gieffini - in cui lei abbandonava il gruppo».