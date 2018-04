L'azienda italiana che stampa i libri di Harry Potter assume 25 dipendenti, ma si presentano solo in quattro

Aldi in Italia: la catena di supermercati tedesca apre 10 negozi al nord, ecco dove​

Lo strano caso dell'azienda tipografica che non riesce a trovare dipendenti e, dopo aver pubblicato diversi annunci in cui si, ha completato solo. A raccontare la vicenda è, titolare di, un'azienda che stampa diversi libri tra cui quelli della saga di Harry Potter.«Dopo due mesi e mezzo, su 25 posizioni aperte, abbiamo trovato solo quattro nuovi dipendenti. Questo rallenta il nostro piano di investimenti e tiene ferma una rotativa da dieci milioni di euro» - ha spiegato Franceschi al Mattino di Padova - «La nostra è un'azienda nota, lo stipendio varia dai 1300 ai 1500 euro al mese e le assunzioni sono finalizzate a ottenere il tempo indeterminato».L'imprenditore veneto, molto stimato nel suo campo e già candidato alle politiche con Forza Italia, ha poi espresso tutta la propria amarezza: «Le abbiamo provate tutte, dagli annunci al passaparola, passando per chiamate dirette a chi aveva lavorato con noi anche solo per poche settimane, ma nessuno ci ha risposto. C'è chi era già impegnato e chi non voleva lavorare su turni, che razza di paese è quello in cui ci si lamenta della disoccupazione ma poi si rifiuta il lavoro?». Non è chiaro, comunque, il tipo di rapporto di lavoro per cui si cercano nuovi dipendenti, così come è da vedere quanto capillare sia stata la diffusione degli annunci.