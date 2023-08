Contro gli scogli con il gommone a noleggio, tre giovani turisti costretti a pagare i danni: «Ci è costato 2.100 euro» VIDEO

di Redazione Web

Stavolta lo scontrino "record" non è per una cena al ristorante. Ma per cinque ragazzi che, in vacanza ad Alghero, si sono schiantati con un gommone noleggiato contro uno scoglio. La conseguenza? Sono stati costretti a pagare 2100 euro di danni all'Acquatica S.r.l, società della città sarda presso cui avevano affittato il natante.

Il video

«Dopo 10 minuti siamo finiti contro uno scoglio». Il racconto è affidato a Tiktok, dove il giovane Luca Anselmi di Treviso carica il filmato in cui spiega cosa è accaduto. Si vede prima guidare il gommone, poi la disperazione degli amici al porto e infine il conto da pagare. Parecchie miglialia di euro per una gita in barca. Il video, in compenso, ha spopolato su TikTok, con quasi 20mila like.

I commenti

«2.100 euro diviso 5 sono 462 euro a testa, non vi è andata male», commenta un utente.

L'assicurazione?

E l'assicurazione? Non avrebbe dovuto coprire i danni? Il giovane risponde, a chi glielo chiede nei commenti, che era solo per danni meccanici. Quindi i giovani hanno dovuto pagare quanto avevano causato.

