Giusy Pepi scomparsa nel nulla. Il mistero racchiuso in un video

Si infittisce sempre di più il mistero che avvolge la, la donna madre di cinque figli di cui non si hanno più notizie dal 15 ottobre. Giusy, così la chiamano le persone care e gli amici, secondo quanto raccontato da Davide Avola, marito della 39 enne, si sarebbe allontanata da casa a Vittoria in provincia di Ragusa e la fuga è stata immortalata da un video registrato dalle telecamere di video sorveglianza di un vicino di casa.Le immagini poco definite e a tratti sfocate non dipanano i dubbi che si stanno addensando sulla vicenda. Allontanamento volontario, sequestro o ipotesi più inquietanti sono tutte piste al vaglio degli inquirenti, che per il momento mantengono il più stretto riserbo sulla vicenda.Nelle riprese si vedono due persone e forse un bambino, tutti irriconoscibili ed indefiniti per via della scarsa qualità della definizione dei fotogrammi, salire a bordo di un'automobile nera, forse una “Citroen”. Una delle donne, che a detta di Davide dovrebbe essere proprio sua moglie, tiene in mano una busta bianca forse con dei vestiti all'interno. In casa, però, dal giorno del misterioso allontanamento non manca nulla. Gli abiti di Giusy così come gli effetti personali sono tutti al loro posto negli armadi, con se non aveva denaro né carte di credito, ma la cosa che desta maggiore perplessità è che ha lasciato nel cortile di casa i suoi cinque figli mentre giocavano. Nella denuncia che il marito ha presentato alla polizia del commissariato di Vittoria ha raccontato agli agenti gli attimi precedenti alla scomparsa. «Il 15 ottobre - ha dichiarato Davide Avola - sono uscito di casa intorno 15.30 per accompagnare un amico in ospedale a Ragusa a fare una gastroscopia e per portare uno dei miei figli campione nazionale di atletica, a fare allenamenti. Gli altri quattro bambini sono rimasti con mia moglie. Quando è uscita da casa ha lasciato le chiavi ai bambini che giocavano nel cortile. Al mio ritorno non c' era più. Pensavo fosse andta a trovare i dirimpettai. Invece era sparita».Gli investigatori diretti da Alessandro Sciacca, hanno anche acquisito il video consegnato dal coniuge della donna ed hanno iniziato le ricerche nella zona per poi estenderle anche fuori provincia. La procura di Ragusa sta valutando se iscrivere Giusy Pepi nel registro degli indagati per abbandono dei minori. Intanto c'è un giallo nel giallo. Dai racconti che Davide Avola ha fatto alla polizia, è emerso che la moglie aveva con se un numero di cellulare segreto, con cui manteneva contatti che il marito le aveva proibito di avere. Una soluzione a questo mistero potrebbe arrivare dagli esami tecnici della polizia scientifica sulle immagini del video che immortalerebbe Giusy.Infatti proprio grazie alla recente introduzione nei laboratori della polizia di stato del software chiamato “S.a.r.i.”, acronino di sistema automatico di riconoscimento delle immagini, i filmati che immortalano la donna prima della sua scomparsa, verranno esaminati fotogramma singolarmente confrontando i frame acquisiti con i volti di pregiudicati e persone già schedati nella banca dati Afis dove sono presenti oltre 10 milioni di foto di persone segnale.Il programma confronterà anche delle fotografie recenti e passate di Giusy con il video oggetto d' indagine e attraverso un esame antropometrico sulle forme delle sagome dirà con certezza se si tratta proprio di lei, aprendo così scenari d' indagine diversi da quelli ipotizzati fino ad oggi.