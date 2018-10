Gessica Lattuca: il test del Dna "assolve" Filippo Russotto. Si fa largo la pista dei ricatti hard

Unico indizio un filmato delle telecamere di video sorveglianza del vicino di casa che la immortala mentre sale nella macchina di una donna. In questi pochi secondo sarebbe racchiuso il mistero che ruota attorno alla vicenda che vede protagonista, madre di cinque bambini scomparsa nel nulla il 15 ottobre scorso. Siamo in Sicilia, nel comune di Vittoria in provincia di Ragusa. Quelle immagini sono state consegnate alla polizia da Davide Avola, al momento della denuncia. Qualche particolare però non tornava già subito dopo una prima ricognizione in casa. Gli effetti personali della donna erano tutti al loro posto e nei giorni precedenti all' allontanamento sembra che non avesse manifestato volontà alcuna di andarsene.Eppure quel giorno, nel primo pomeriggio di Giusy si sono perse le tracce. Le speranze di ritrovarla, sono per ora appese a quelle immagini al vaglio del commissariato di polizia di Vittoria. Gli agenti diretti da Alessandro Sciacca, stanno passando al setaccio ogni particolare e le indagini spaziano a trecento sessanta gradi senza tralasciare alcun elemento. Nemmeno la vita coniugale della coppia, che è stata esaminata sotto la lente d' ingrandimento della procura, che ha disposto una serie di accertamenti tecnici sul cellulare della donna. «Il 15 ottobre - ha dichiarato il marito alla polizia - sono uscito di casa alle 15.30 per accompagnare un amico in ospedale a Ragusa e per portare uno dei miei figli che è campione nazionale di atletica agli allenamenti. Gli altri figli sono rimasti con Giusy. Quando è uscita da casa ha lasciato le chiavi ai bambini che stavano giocando in cortile.Al mio ritorno non c' era più. Pensavo stesse dai vicini. Ma era sparita».Gli inquirenti che hanno esaminato più volte le riprese registrate dagli “occhi elettronici”, hanno notato nelle immagini Giusy salire su un' automobile, una “Citroen C1 o C3” con dentro una donna ed un bambino con alla guida un uomo. Davide Avola marito della scomparsa, incalzato dalle domande degli investigatori ha negato che il rapporto di coppia non fosse sereno anche nelle settimane precedenti il fatto. « Andavamo d' accordo, stavamo insieme da vent' anni - ha dichiarato l' uomo. Quando Giusy viveva a Palerno aveva avuto un passato molto difficile. Tre anni fa aveva ricominciato a frequentare le cattive compagnie di prima. Gente poco raccomandabile, che fa uso di sostanze stupefacenti. Volevo che ritornasse la Giusy di sempre e le chiesi di cambiare numero di telefono per evitare che quelle persone la chiamassero di continuo. Sembrava d' accordo».Per il momento non ci sono ancora ipotesi di reato ma presto potrebbe essere contestato alla donna quello di abbobandono di minori. Si tratterebbe però di un “escamotage” giudiziario, un atto dovuto per permettere altre indagini tecniche più approfondite. Nei prossimi giorni dopo gli esami dei tabulati telefonici ed altri approfondimenti investigativi, la vicenda potrebbe riservare degli importanti colpi di scena.