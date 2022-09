Giulia Lucia scomparsa a 5 anni, l'appello del papà: «Portata via dalla mamma, ha il telefono spento»

E' scomparsa da qualche giorno la piccola Giulia Lucia Pizzati, una bambina di 5 anni di Vaccarizzo, frazione della città di Catania. Su Facebook, il padre ha pubblicato un post chiedendo informazioni a chiunque avesse avvistato la piccola, scomparsa il 23 settembre sera, quando, la madre l'avrebbe portata con sé facendone perdere le tracce. «Era venuta a prenderla venerdì verso le 12.00 e da allora non ho più avuto sue notizie. Ho provato a chiamarla al cellulare – aggiunge il genitore – ma risulta sempre spento o irraggiungibile». Dunque, la madre si sarebbe resa irreperibile.

GLI ACCORDI

Secondo gli accordi dell'affidamento con sentenza di separazione, attendeva il ritorno a Vaccarizzo della figlia domenica 25 settembre. Ma, come confermato da MeridioNews, non è stato così. Le forze dell'ordine hanno reso nota la denuncia che è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.

I RETROSCENA

Dietro il giallo della scomparsa della bambina c'è una separazione tormentata. «Abbiamo litigato con tutti», continua il padre. Ma questi litigi non potrebbero portare lui stesso a dubitare della donna: «Non aveva mai minacciato di portarla via e non riportarla – dice – Ho già denunciato alle forze dell’ordine quanto è accaduto». Al post che ha fatto il giro dei social sono correlate anche alcune foto di Giulia, descritta come «una bambina dolce, solare e tanto affettuosa».

