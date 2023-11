Giulia Cecchettin, Filippo Turetta indagato per tentato omicidio. L'appello disperato dello zio: «Portacela a casa e sarai perdonato»

di Mario Landi

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi nel Veneziano ancora non si trovano. È in un video di una telecamera di videosorveglianza la soluzione a sei giorni di mistero. Sei giorni da quando Giulia Cecchettin, 22 anni, è scomparsa da Vigonovo, in provincia di Venezia, insieme al suo ex fidanzato Filippo Turetta oggi formalmente indagato con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una persona con la quale era legato da una relazione affettiva.

L'appello dello zio di Giulia a Pomeriggio Cinque

A "Pomeriggio Cinque" lo zio della ragazza si rivolge direttamente all'ex fidanzato della nipote, attualmente indagato con l'ipotesi di tentato omicidio. «Filippo, siamo ancora pronti a perdonarti ma riportaci a casa Giulia - ha detto Andrea Camerotto in collegamento con il programma Mediaset su canale 5 condotto da Myrta Merlino -.

L'uomo ha poi voluto proseguire con un secondo appello nei confronti dei ragazzi: «Se siete soli e non sapete come tornare rivolgetevi a un parroco se avete più dimestichezza rispetto alle forze dell'ordine - ha detto l'uomo -. Filippo non avere paura di tornare a casa, se Giulia è ferita riportala a casa e noi faremo in modo di curarla. La tua famiglia ti sta aspettando, ti aiuteranno a sistemare le cose».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Novembre 2023, 19:41

