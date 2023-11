Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi. C'è un video, brevissimo, nel quale si vedrebbe Filippo Turetta aggredire a mani nude Giulia Cecchettin la notte di sabato scorso, tra gli elementi probanti in mano gli investigatori. Lo si apprende da fonti vicine all'inchiesta. Il ragazzo, ex fidanzato di Giulia, è indagato per tentato omicidio dalla Procura.