"Le bimbe di Filippo Turetta", su Facebook spunta il gruppo choc (poi oscurato): rivolta social

Nelle ultime ore, il dibattito in rete è stato correlato da un evento correlato al terribile omicidio di Giulia Cecchettin. Nella giornata di ieri, su Facebook, ha fatto la sua comparsa un gruppo choc intitolato "Le bimbe di Filippo Turetta", focalizzato sul ragazzo responsabile dell'assassinio della ragazza. Il gruppo ha fatto molto discutere sui social e dopo diverse proteste è stato oscurato.

Non è la prima volta che sui social nasce un gruppo del genere. Nelle ore immediatamente successive all'omicidio, era nato il gruppo "Filippo Turetta bravo ragazzo". Il 22enne, intanto, è ancora in carcere in Germania, in attesa dell'estradizione. In Italia dovrà affrontare un processo, nel quale rischia di essere condannato all'ergastolo.

