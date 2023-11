Nel tardo pomeriggio di ieri, Nicola ed Elisabetta Turetta, genitori del giovane Filippo attualmente in carcere in Germania con l'accusa di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, si sono recati nella canonica della chiesa di Torreglia in cerca di conforto e risposte. In un dialogo con don Franco Marin, la coppia ha espresso il proprio dolore e smarrimento di fronte alla tragedia che ha colpito la loro famiglia.