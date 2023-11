Giulia Cecchettin, il messaggio di Alba Parietti: «Ognuno faccia i conti con la propria coscienza»

di Redazione web

La notizia della morte di Giulia Cecchettin ha suscitato la reazione addolorata di molti. In queste ore, non solo i familiari della ragazza uccisa a 22 anni e ritrovata cadavere vicino al lago di Bechis stanno esprimendo sui social i loro sentimenti riguardo il peggiore degli epiloghi possibile dopo la scomparsa della giovane avvenuta sabato scorso. Tra questi, anche Alba Parietti ha dedicato un lungo pensiero alla giovane.

Giulia Cecchettin, l'addio di Alba Parietti

«Ognuno da oggi faccia i conti con la propria coscienza e porti qualcosa a questa umanità senza più speranza». Così Alba Parietti commenta sui social il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. «Giulia perdona, tu e tutte le donne uccise per mano di un uomo incapace di accettare la fine di una storia, incapaci di essere uomini, noi madri, padri, scuola e società, stato, istituzioni, incapaci di scrivere giuste leggi di proteggerti, di educare», afferma Parietti. «Il cuore della tua meravigliosa, sana, dignitosa, famiglia è spezzato per sempre e noi, noi tutti, ti porteremo sempre nel cuore, perché eri la figlia che ognuno avrebbe voluto, l’amica che non sa abbandonare la dolcezza, a cui non si può fare male.

