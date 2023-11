Giulia Cecchettin morta, come è stato trovato il corpo? La svolta grazie al Targasystem della telecamera

Giulia Cecchettin è stata trovata morta. Ma come si è arrivati a trovare il cadavere in un canalone tra Barcis e Piancavallo in Friuli? La svolta nelle indagini è arrivata giovedì mattina in maniera del tutto casuale quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo è stata riaccesa dopo quattro giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software Targasystem aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi, pur senza trasmetterli al sistema operativo.