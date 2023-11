Filippo Turetta, il mistero della Fiat Punto: dove si trova l'auto? L'ultima segnalazione e la telecamera decisiva

Filippo Turetta, dove si trova il presunto killer di Giulia Cecchettin? Al momento è stato confermato il passaggio della Fiat Grande Punto nera in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal Targa System a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz. Ecco cosa sappiamo degli spostamenti (e degli indizi) dell'ex fidanzato di Giulia.

Un appello a Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato fatto dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. «È un appello - ha spiegato ai giornalisti - al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti» ha detto Cherchi ai microfoni del Tg1. «Speravamo di non dover dare questa notizia - ha aggiunto, rifendosi al ritrovamento del corpo di Giulia - ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca

Il cellulare on line

Il cellulare di Turetta risulta essere ancora on line. Questo però non significa che il giovane lo abbia usato, o lo stia usando. Il telefono risulta infatti disattivato, ma proprio per ragioni di server, può ricevere messaggi anche whattsapp. Il mittente vede semplicemente la doppia spunta grigia, conferma (come avviene per le Pec) che il server di Meta ha messo a disposizione per il messaggio al destinatario.