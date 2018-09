Trentenne vola dal balcone di una casa abbandonata. Mistero sulle cause

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un giovane di 36 anni, di nazionalità straniera, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è caduto dal balcone di una casa abbandonata posto a un'altezza di circa sei metri. L'impatto al suolo è stato tremendo. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce verde e l’auto medica della Croce azzurra. I soccorritori hanno valutato le condizioni del giovane decidendo di allertare l'eliambulanza che è arrivata a Sant'Elpidio nel giro di pochi minuti e ha trasportato il ferito a Torrette. Le sue condizioni per fortuna non sembrano preoccupanti.