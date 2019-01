Giornata della Memoria, il ricordo del piccolo Sergio: cavia umana a 7 anni nel campo di concentramento

Domenica 27 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

fu l'del dottor Kurt Heissmeyer. Nato nel quartiere Vomero di Napoli,quando fu portato, il 29 novembre del 1944, nelsu indicazione del dott. Joseph Mengele. Al termine dell'esperimento, il 20 aprile del 1945,amburghese di Bullenhuser Damm insieme agli altri bimbi e ai loro accompagnatori. La sua unica colpa era quella di essere di origini ebraiche. E laè dedicata anche a lui e alle altreCon la famiglia viveva nella casa in via Morghen 65 bis, prima di esser costretto insieme a loro a scappare a Fiume durante la guerra ed essere deportati poi al campo di concentramento della Risiera di San Sabba di Trieste e successivamente ad Auschwitz. «Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti», disse il dott. Joseph Mengele nel giorno della selezione.Ma dietro quella richiesta era nascosto l'incubo al quale sarebbe andato incontro. Le sue cuginette Tatiana e Alessandra, di 6 e 4 anni, saranno invece le più piccole superstiti italiane ritrovate nel campo di sterminio di Auschwitz. Al piccolo Sergio l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon ha intitolato la struttura ‘Palabimbo‘. Nel gennaio del 2015 gli è stata intitolata una targa in sua memoria.