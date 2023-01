Giorgia Meloni incontra Papa Francesco: «Colloquio di 35 minuti». La premier con Andrea e la figlia Ginevra

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. Il colloquio tra la presidente del Consiglio a Papa Francesco si è concluso dopo circa 35 minuti di faccia a faccia. La presidente del Consiglio è arrivata alle 10 e la conversazione con il Pontefice è terminata alle 10.35.

Giorgia Meloni in Vaticano dal Papa

Al momento dello scambi dei doni, il Pontefice ha donato alla Meloni un'opera in bronzo fortemente simbolica dal titolo «Amore sociale», raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta «Amare Aiutare». In dono anche i volumi dei documenti papali; il Messaggio per la Pace di quest'anno; il Documento sulla Fratellanza Umana; il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev; il volume su l'Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia; il volume «Un'Enciclica sulla pace in Ucraina». A sua volta, la premier ha omaggiato il Papa con un angelo della sua collezione privata; una copia de «La Santa Messa spiegata ai bambini» di Maria Montessori, del 1955; un volumetto contenente «Il Cantico delle creature» e «I Fioretti» di San Francesco d'Assisi, del 1920.



Ad accogliere Giorgia Meloni nel Cortile di San Damaso, dove le guardie svizzere erano schierate nel picchetto d'onore, è stato il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza. Giorgia Meloni è vestita con un completo con i pantaloni nero; scuro l'abito del compagno e il cappottino della piccola Ginevra. Ad attendere la premier a San Damaso, prima del previsto incontro con Papa Francesco, anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 12:01

