Giorgia Meloni, la foto con Ginevra e la calza della Befana personalizzata: «Buona Epifania a tutti»

La foto è pressochè la stessa di un anno fa. Giorgia Meloni scatta un selfie dal salotto di casa con la sua Ginevra, che come ogni anno ha ricevuto una calza personalizzata con le caramelle. La frase in allegato stavolta però è più sintetica. «Buon Epifania a tutti», ha scritto la premier. E anche la prospettiva è cambiata. Adesso è lei che deve portare le buone notizie nelle case degli italiani. Compito che si sta rivelando particolarmente difficile.

Manovra, via libera della Camera con 197 sì e 129 no: la legge di bilancio passa al Senato Tutte le misure

Le difficoltà del nuovo anno

Sotto accusa per l'aumento del prezzo della benzina e per l'abolizione, entro il 2023, del reddito di cittadinanza, la premier cerca stabilità e si preprara l'obiettivo più ambizione del nuovo anno, il passaggio al semi-presidenzialismo in stile Francia. Da lunedì, superato il ponte, ripartiranno i lavori a palazzo Chigi e al Senato. Intanto prosegue la polemica sullo spoil system attuato dalla nuova maggioranza.

Buona Epifania a voi e ai vostri cari pic.twitter.com/UR0eIHrwj9 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA