Gianmarco, 29 anni, morto a Tenerife in circostanze misteriose. Il padre: «Nessuno mi ha avvisato»

di Redazione web

E' stato trovato morto su una spiaggia di Tenerife, Gianmarco Fenzi, 29enne di Livorno, per cause che al momento restano ignote, scrive Il Tirreno. Sul cadavere del giovane italiano sarà eseguita l'autopsia per stabilire cosa sia successo.

"Non so come è morto mio figlio. Non ho la minima idea del motivo per il quale le autorità spagnole non mi abbiano neanche avvertito, visto che solo dopo una settimana ho scoperto della scomparsa di Gianmarco. Ma non voglio incolpare nessuno, anche perché purtroppo lui non c’è più e il passato non si può cambiare", ha detto il padre della vittima che è andato sull'isola delle Baleari.

Uccisi dopo il turno di lavoro al ristorante con l'auto in panne: arrestato l'investitore, risultato positivo all'alcoltest

Nessuno ha chiamato

Ma non è stata la Farnesina ad avvisare la famiglia di Gianmarco, bensì voci e social: "Quando ho saputo della sua morte, e non l'ho saputo dalla Farnesina né dalle forze dell’ordine della Canarie, ho chiamato il consolato. Loro hanno scritto il suo nome, mi hanno risposto che non sapevano nulla, ma poi si sono informati e mi hanno spiegato che era vero" ha detto il padre del 29enne, che oltre a piangere suo figlio, vuole capire cosa sia realmente accaduto e perché la sua morte sia avvolta nel mistero.

Morte misteriosa

Fenzi ha lavorato come cameriere nel ristorante La piazzetta del mar, fino allo scorso ottobre dello scorso anno, ma prima di andare a Tenerife, era andato a Minorca per aprire un ristorante toscano con il padre. "Ho più di 70 anni, avevo bisogno di riprendere un po' la mia libertà, così sono tornato in Italia e con lui i contatti erano diventati meno assidui, non giornalieri diciamo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 18:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA