Bagno in mare tragico: turista romano muore in spiaggia a San Teodoro in Sardegna

di Redazione web

Stava facendo il bagno a San Teodoro sulla costa orientale della Sardegna quando si è sentito male e non c'è stato nulla da fare per salvarlo. La vittima è un turista 81enne, romano di origini campane, arrivato da pochi giorni in Sardegna per passare le vacanze in un'abitazione di Capo Coda Cavallo, nel nordest dell'Isola poco distante da Olbia. Oggi era in mare con un parente che all'improvviso lo ha visto andare sott'acqua e lo ha soccorso.

Soccorsi inutili dei bagnini

Immediato l'intervento dei bagnini e di alcuni infermieri che si trovavano in spiaggia. Sono cominciati subito i tentativi di rianimarlo e sono continuati con l'arrivo di un'ambulanza del 118. Purtroppo sono stati inutili e l'anziano ha perso la vita davanti ai suoi familiari. Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe già avuto in passato problemi cardiaci e gli sarebbe stato fatale il malore mentre era in mare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 18:21

