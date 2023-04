«Mi sveglio ogni giorno alle 5.30 per essere più produttivo». La routine dell'imprenditore digitale scatena i social: «Questa non è vita»

di Alessio Esposito

Svegliarsi ogni giorno alle 5.30 del mattino per guadagnare tempo, essere più produttivi e lavorare in maniera più efficiente rispetto agli altri. È la routine giornaliera dell'imprenditore digitale Giacomo Freddi, che in un video diventato virale sui social racconta i segreti del suo successo. O almeno, così dice lui. «Mi sveglio più o meno alle 5.30 - esordisce nel video che su TikTok ha raggiunto 1.2 milioni di visualizzazioni - Mi vesto, poi vado ad allenarmi. Torno alle 7 e ho già fatto la doccia mentre gli altri si stanno ancora svegliando».

Si addormenta in taxi, ma l'incubo è al risveglio: la tariffa da capogiro finisce su TikTok. «Sono sotto choc»

Frangetta tatuata sulla fronte per coprire la calvizie, ma il risultato è un disastro. Video boom su TikTok (ma sarà tutto vero?)

La routine di Giacomo Freddi

Giacomo Freddi prosegue: «Io già mi sono allenato, ho settato i miei obiettivi e sono più avanti rispetto agli altri. Ma soprattutto mentre gli altri si svegliano e devono ancora sbadigliare, io sono già focalizzato verso i miei obiettivi. Sto mezz'ora con mia figlia mentre faccio colazione, poi la saluto e vado in ufficio». Poi comincia la giornata lavorativa: «Arrivo alle 8.00/8.30 massimo e già vado in call quando gli altri stanno sbadigliando, si stanno vestendo, perché iniziano alle 9 o peggio ancora alle 10».

Poi, calcolatrice alla mano, Freddi spiega che con questo metodo si guadagnano diverse ore di vita e di lavoro: «È qualcosa che ti cambia totalmente la vita... Moltiplica queste 3 ore di anticipo per un anno intero: 365 x 3 ore, sono 1.095 ore, diviso 24 sono 45 giorni in più. Quindi vivi e produci un mese e mezzo in più effettivo in un anno solo svegliandoti alle 5.40».

Le critiche social

Il video sta facendo discutere parecchio sui social. In molti sottolineano come «questa non sia vita», mentre altri addirittura sembrano non credere al racconto di Giacomo Freddi. Ed in effetti, prendendo solo il calcolo delle ore fatto dall'imprenditore, questo presuppone che lui lavori 365 giorni all'anno. Un'ipotesi abbastanza inverosimile, anche per il più integerrimo degli stakanovisti. Fra i numerosi commenti su Twitter spicca quello del dottor Roberto Burioni che, citando Oscar Wilde, ironizza: «Farei di tutto per l'eterna giovinezza, tranne alzarmi presto la mattina e fare dello sport».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA