Filmata in camerino, l'appello su TikTok diventa virale: «Aiutatemi a catturare il colpevole»

Si stava provando dei vestiti all'interno di un camerino quando ha visto spuntare da sotto un cellulare. Una donna è stata filmata mentre si spogliava all'interno della cabina di un negozio di Kohl a South Reno, Nevada. «Ho visto un iphone rosso spuntare dalla tenda del camerino», ha spiegato indignata su TikTok, lanciando un appello sui social agli utenti: «Aiutatemi a trovare il criminale».

L'episodio è capitato a Stefanie Martinez che dopo aver gridato e - ripresa dallo choc iniziale - ha deciso di condividere la sua storia sui social network. Un filmato di denuncia che è subito diventato virale, finendo non solo sul TikTok, ma anche su Reddit, Facebook e persino su Nextdoor.

«Che diavolo fai?»

La donna, appena visto il cellulare - spiega a Fox 17 - ha gridato: «Che diavolo stai facendo?». L'uomo, sentito l'urlo, si è spaventato ed è fuggito. La donna - ricompostasi - ha cercato di trovare il colpevole, ma ormai era troppo tardi. Dietro alla tenda del suo camerino non c'era più nessuno. Una disavventura che, tuttavia, la vittima non ha voluto lasciar perdere. «Aperto il camerino ho visto di sfuggita un uomo con un cappello, una maglietta verde e dei tatuaggi. Ma non ho fatto in tempo a fermarlo. Adesso ho bisogno del vostro aiuto, amici di TikTok», ha dichiarato.

La segnalazione e la denuncia social

La donna è andata subito a fare un reclamo allo staff del negozio, ma per lei non era sufficiente. Così ha deciso di raccontare la sua storia sui social e in poche ore il suo video ha raggiunto le 800mila visualizzazioni. E il suo annuncio sembra aver avuto l'effetto desiderato. Ben due persone, infatti, hanno condannato la donna per dirle che probabilmente conoscono chi potrebbe essere stato. La polizia di Reno ha già raccolto tutti gli elementi delle testimonianze.

«Identificato»

Gli agenti di polizia hanno fatto poi sapere la donna di aver identificato il colpevole, ma ancora non è stato rintracciato e arrestato. «Siamo al lavoro per trovarlo», spiegano gli agenti. E la donna seembra essere più tranquilla. Ai media locali, infatti, ha dichiarato di aver subito delle ripercussioni terribili da quell'episodio. «Non riesco più a entrare in un camerino - ha spiegato - mi sento vittima di una violenza e spero che la mia storia incoraggi le altre donne a denunciare sempre questi episodi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA