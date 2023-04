Si addormenta in taxi, ma l'incubo è al risveglio: la tariffa da capogiro finisce su TikTok. «Sono sotto choc»

Si è addormentato in taxi mentre stava tornando a casa dall'aeroporto. Un pisolino che è costato caro al protagonista di un video su TikTok, che è divenuto subito virale. Il ritorno a casa, infatti, si è trasformato in un incubo che il protagonista, Ryan, ha voluto raccontare sui social. Al momento del suo risveglio, infatti, il tassametro segnava ben 468 dollari australiani (circa 260 euro). Ma procediamo con ordine.

Si addormenta in taxi: la tariffa da capogiro

Al suo risveglio, l'uomo non poteva credere ai suoi occhi. E, così, armato di cellulare ha voluto riprendere la scena mentre chiedeva spiegazioni all'autista. Un video che, poi, ha voluto condividere sui social network per denunciare l'accaduto. L'uomo era da poco atterrato all'aeroporto di Melbourne e voleva percorrere in taxi una distanza di 75 km per tornare a casa. Una tratta che - solitamente - costa 160 euro, ma qualcosa questa volta non è andata come avrebbe dovuto. La tariffa, poi, una volta sveglio è passata dai 468 dollari del "buongiorno" a 486,72 (circa 300 euro) per le spese di commissione. Fortunatamente per Ryan, tuttavia, qualcuno gli ha voluto bene...

Salvato dalla banca

L'uomo, dopo la grande arrabbiatura, si è trovato costretto a pagare con la carta di credito la cifra astronomica. Ma, per sua fortuna, la banca ha ritenuto l'importo pericoloso, bloccando il pagamento. Il motivo? L'uomo era appena tornato dall'estero dove aveva effettuato transazioni e, subito dopo, la spesa folle nel taxi. Il sistema della sua banca ha ritenuto la transazione pericolosa e ha bloccato tutto.

Il pagamento in contanti

Ovviamente Ryan, ha dovuto trovare un modo alternativo per pagare il tassista. Ma con sé aveva solo 200 dollari in contanti. L'uomo, dopo la sfuriata per la tariffa da capogiro, ha quindi lasciato i 200 dollari (120 euro) in contanti al tassita che, un po' contrariato, ha accettato per continuare il suo lavoro. Secondo quanto raccontato dal Daily Mail Australia, il tutto è stato raccontato su TikTok, ma la storia è stata poi condivisa dal protagonista su Reddit, diventando virale. Una denuncia social dell'incubo che - alla fine - ha avuto (quasi) un lieto fine.

