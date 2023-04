«Sono una mamma str***a?», lo sfogo social fa infuriare il web: non fa dormire la figlia nel letto con la moglie

La storia di una donna 60enne è diventata subito virale sui social, scatenando critiche e polemiche. Il motivo? Lei, mamma di una donna di 31 anni, quando riceve una visita dalla figlia le impedisce di dormire nello stesso letto con sua moglie. E, così, su Reddit ha chiesto il parere al mondo del web, ma probabilmente avrebbe fatto meglio a evitare...

Filmata in camerino, l'appello su TikTok diventa virale: «Aiutatemi a catturare il colpevole»

Rifiuta di cedere il posto in aereo agli sposi in luna di miele: «Non riesco a viaggiare lato corridoio. Mi hanno insultato»

«Sono una mamma str***a?»: lo sfogo social

Come riportato dal Daily Mail, lo sfogo della donna è giunto dopo che alcuni suoi amici le hanno fatto notare che il suo atteggiamento è da str***a. Ma lei non la pensa così. Quindi, per trovare un po' di supporto sui social network, ha scritto la sua storia su Reddit. Ma le risposte ricevute non sono certo quelle che si sarebbe aspettata.

La reazione della figlia

Ebbene, per molti sì... il suo comportamento è proprio da «str***a». La donna nel suo racconto sulla piattaforma ha scritto che è sempre lei ad andare a trovare la figlia che vive in un'altra città, ma questa volta è andata la giovane, con tutta la famiglia, a trovare i vecchi amici e la mamma.

Ma la visita non è andata come previsto. Quando la figlia è arrivata a casa della mamma, infatti, ha subito caapito che erano state preparate tre stanze separate: una per lei, una per la moglie e una per il bambino. La reazione della figlia non è stata certo pacata.

La 31enne si è arrabbiata non poco e ha chiesto di dormire con sua moglie, ma la mamma non ne ha voluto sapere niente. «Non ho mai dormito in un letto diverso da quello di mia moglie - ha ribattuto la figlia - e non voglio certo cominciare adesso». Così le donne e il figlio sono usciti di casa e sono andati a dormire in albergo. E la donna ha raccontato di esserci rimasta molto male. Un racconto che ha scatenato gli utenti dei social, scatenando critiche pesanti nei confronti della signora.

Le critiche social

Alla domanda «Sono una str***a?», le risposte del web sono state quasi tutte affermative: «Hai mai pensato che tua figlia abbia dovuto confrontarsi con sua moglie su questo ma non te l’abbia mai detto?», «Ma perché diavolo devi fare dormire i tuoi figli e i loro coniugi in stanze separate?», «Sono sposato da 20 anni, se mia mamma facesse una cosa del genere non andrei a trovarla».

Ma c'è anche chi calca molto di più la mano arrivando a offendere la signora. Chissà se adesso chiamaerà la figlia per scusarsi e, magari, invitarla di nuovo a casa sua... questa volta rigorosamente facendola dormire con sua moglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA