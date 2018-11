Sabato 17 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ladri senza cuore derubato bimbo di due anni sottraendogli i gambali ortopedici. È accaduto venerdì in centro a Foligno tra le mie 18 e le 19.45. Il bimbo era insieme alla mamma in auto. La vettura è stata posteggiare in un parcheggio a ridosso di viale Cesare Battisti.Quando mamma e figlioletto sono tornati alla vettura hanno trovato il finestrino spaccato e la busta con i gambali sparita. «Aiutateci - è l'appello di papà Andrea e mamma Francesca - a ritrovarli . Non tanto per il valore economico ma per la necessità che nostro figlio ha di riavere quei gambali. Sono importanti per le sedute di fisioterapia cui si deve sottoporre. E per farne di nuovi ci vogliono almeno due mesi con tutti i problemi conseguenti per nostro figlio». A livello cittadino il tam tam della grave notizia ha fatto presto il giro anche via social e in tanti si messi alla ricerca dei gambali rubati.