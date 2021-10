Biden a Roma, il presidente Usa a colloquio in Vaticano con il Papa: «È bello tornare qui»

«Grazie tante. È bello tornare qui»: sono le prime parole che il presidente degli Stati Uniti ha pronunciato entrando in Vaticano, nel Cortile di San Damaso, accolto dagli officiali prima dell'ingresso nel Palazzo apostolico dove ha successivamente incontrato Papa Francesco. Biden, scendendo dall'auto presidenziale, ha tolto la mascherina che indossava e, con grandi sorrisi, ha stretto la mano a tutti i presenti. Poi ad uno degli officiali che stava salutando la first lady, si è presentato scherzando: «Sono il marito di Jill».

​Il Presidente degli Usa è arrivato in Vaticano. Alle 12 c'è il primo faccia faccia da presidente con il Papa. Quando Joe Biden sarà ricevuto in Visita di Stato da Papa Francesco nel Palazzo Apostolico -senza telecamere in diretta dopo l'ingresso nel Cortile di San Damaso, come ricorda il sito paravaticano Sismografo, sarà la quarta volta che i due si fermeranno a colloquio ufficialmente. Ora Biden incontra il Pontefice come Presidente degli Stati Uniti d'America e non più come Vicepresidente dell'Amministrazione di Barack Obama. Il primo incontro fu il 19 marzo 2013, nella Basilica di San Pietro, dopo la Messa per l'inizio del pontificato di Francesco. Poi, nel settembre del 2015, durante il viaggio del Pontefice all'Onu e agli Stati Uniti in occasione del IX Incontro mondiale delle famiglie (Filadelfia), i due si sono incontrati nella Casa Bianca e nel Congresso. Il terzo incontro, in Vaticano il 29 aprile 2016 quando Biden intervenne nel vertice mondiale dedicato alla medicina rigenerativa. Francesco e Biden si sono poi sentiti al telefono diverse volte, dal 2013 ad oggi. L'incontro di Biden col Papa non sarà solo di natura politica, è anche l'incontro di un cattolico con il Papa con il quale, oltre a vistose divergenze legate alle sue posizioni in materia di aborto, ci sono anche comuni preoccupazioni come quelle legate ai cambiamenti climatici.

All'arrivo nel Cortile di San Damaso, il presidente Usa Joe Biden, con la first lady Jill Biden, è stato accolto dal Reggente della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza. A breve incontrerà il Papa nella Biblioteca apostolica.

L'arrivo di Biden a Roma

G20 al via: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato a Roma nella notte accompagnato dalla first lady Jill. Insieme alla coppia il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. L'agenda annunciata per il primo giorno a Roma prevede per le prossime ore incontri con il Papa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Poi un faccia a faccia con il presidente francese Emmanuel Macron. Glasgow, per la Cop26, sarà la seconda tappa del viaggio in Europa di Biden, il secondo dal suo arrivo alla Casa Bianca.

La Cina parteciperà da remoto

Xi Jinping parteciperà in collegamento da remoto al G20 di domani e domenica. «Il presidente cinese si rivolgerà al 16esimo summit dei leader del G20 in collegamento video su invito del primo ministro Mario Draghi», ha riportato nelle ultime ore l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, citando la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. Un «discorso importante», ha precisato. Nel suo piano la Cina ha confermato l'obiettivo 2060 per la neutralità carbonica. Il gigante asiatico è alle prese con una nuova ondata di contagi da Covid-19. Xi non ha mai effettuato un viaggio all'estero dal 18 gennaio dello scorso anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 13:43

