G20 a Roma, Draghi guida i leader a Fontana di Trevi per il tradizionale lancio della monetina (da 1 euro). Biden assente FOTO

Inizia a Fontana di Trevi la seconda giornata di lavori al G20 di Roma. I Grandi del mondo si sono ritrovati davanti ad uno dei simboli della Capitale per una foto ricordo con tanto di lancio di monetina nel celebre monumento. A fare gli onori di casa sempre il presidente del Consiglio Mario Draghi che guida il gruppo, seguito da Boris Johnson, Pedro Sanchez e gli altri. Ingenti le misure di sicurezza attorno alla Fontana. Assente il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

La moneta lanciata è stata coniata per il vertice

La monetina da 1 euro lanciata dai leader del G20 nella Fontana di Trevi è stata coniata appositamente per il G20 con inciso l'Uomo vitruviano, simbolo del Vertice. Tanti i curiosi affacciati dalle terrazze e dalle finestre dei palazzi che circondano il monumento. Rilassata l'atmosfera tra i leader che si sono scambiati sorrisi e chiacchiere. Dopo il lancio della monetina, la cancelliera tedesca Angela Merkel, sorridendo, si è sciacquata le mani nella Fontana.

Con uno schieramento imponente di forze dell'ordine, cameramen e fotografi, con l'intera zona vietata al traffico, tutto era pronto da tempo alla Fontana di Trevi per il tradizionale lancio della monetina da parte dei leader del G20. Una tappeto guida azzurro segna l'ingresso alla zona della vasca, dove ci sono due carabinieri in alta uniforme. Elicotteri sorvolano la zona.

Come è nato il lancio della moneta a Fontana di Trevi

Ogni turista che approda nella città eterna ha nella sua lista delle cose da fare e da vedere a Roma la visita alla celebre Fontana di Trevi e il lancio della monetina nella vasca, dando le spalle al monumento. Alcune fonti concordano sul fatto che a dare il via a questo gesto divenuto poi una tradizione fu il noto archeologo tedesco ottocentesco, Wolfgang Helbig, che nel lasciare Roma dopo un lungo soggiorno decise di lanciare una vecchia monetina nella vasca della Fontana di Trevi come buon auspicio per far presto ritorno nella città dei Papi.

