Cassaforte sradicata: via 30mila euro in contanti e gioielli per 150mila euro

VICENZA - Esce di casa e i ladri portano via 30mila euro in contanti, più oro per 150mila euro. E' molto probabilmente un colpo studiato nei particolari quello messo a segno ieri pomeriggio in un'abitazione in via della Rotonda a Vicenza, non lontano da Villa Rotonda, nell’abitazione di proprietà di una donna di 77 anni.



I ladri fatto, nella fascia oraria compresa fra le 12 e le 16, approfittando dell'assenza della donna, dopo aver forzato una porta, si sono introdotti all’interno asportando una cassaforte a muro nella quale erano contenuti la somma di 30 mila euro in contanti e oggetti in oro per un valore quantificato 150 mila euro.



Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia berica, intervenuti sul posto, anche attraverso l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza. Venerdì 20 Dicembre 2019, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA