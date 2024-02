Funerali Vittorio Emanuele, Alberto di Monaco e Carlo di Borbone tra le teste coronate attese sabato in Duomo a Torino

di Redazione web

Si cominciano a delineare le presenze ai funerali di Vittorio Emanuele, il figlio dell'ultimo re d'Italia morto a Ginevra a 86 anni, che si terranno sabato alle 15 nel Duomo di Torino. Innanzitutto due assenze, quelle delle due cariche politiche più importanti del Piemonte. Il governatore della regione Alberto Cirio, a Trieste per "Il giorno del Ricordo" e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo non ci saranno. «Non potrò partecipare personalmente, speriamo vada tutto per il meglio'' ha annunciato il primo cittadino. Ora dopo ora invece crescono le indiscrezioni sulle presenze ad una cerimonia privata per i Savoia, come comunicato ufficialmente:«L’accesso al Duomo per la Santa Messa sarà possibile soltanto con il biglietto di invito». Di certo ci sarà la famiglia Savoia con il figlio Emanuele Filiberto e la mamma Marina Doria, oltre alle sorelle Maria Pia, Maria Gabriella e Maria Beatrice.

Sul funerale, che tante polemiche ha creato a Torino, Antonio d’Amelio, vicepresidente dell’Ordine Dinastico dei Santi Maurizio e Lazzaro ha dichiarato: «I nostri confratelli parteciperanno con il manto d’onore» spiegando che, in previsione, saranno circa un’ottantina le persone presenti al funerale. Si ipotizza l’arrivo a Torino anche di Alberto e Paola del Belgio, la figlia Astrid insieme al marito Lorenz von Habsburg- Lothringen. Dovrebbe presenziare all’ultimo saluto anche Alberto di Monaco, il figlio ed erede del Principe Ranieri di Monaco e Grace Kelly.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA