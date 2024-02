Vittorio Emanuele di Savoia, cosa va in eredità al figlio: i gioielli contesi, le ville (all'estero), i tesori pescati in mare

Cosa lascia in eredità Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, al suo di figlio? Se Emanuele Filiberto è già consapevole di dover prendere le redini degli Ordini dinastici e la guida del Casato le cui radici risalgono all'anno mille («Mi sento il nuovo capofamiglia», ha detto l'ex concorrente di Ballando con le Stelle), ciò che è altrettanto certo è che non riceverà né un regno né immobili e residenze in Italia: da palazzo Madama a Roma alla Venaria di Torino, tutto fa oggi capo allo stato italiano.