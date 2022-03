Frosinone, «sono stata stuprata da tre ragazzi»: la denuncia choc di una 19enne

«Sono stata stuprata da un gruppo di tre ragazzi». Questa la denuncia choc di una ragazza di 19 anni che ha fatto scattare il sequestro di un'abitazione a Ceccano, nel Frusinate. Uno stupro di gruppo sarebbe avvenuto in un appartamento in provincia di Frosinone i carabinieri, adesso, sono a lavoro per cercare le prove.

L'abitazione è stata sequestrata e passata al setaccio dai carabinieri del Ris che hanno prelevato tracce da analizzare. A far scattare le indagini nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo, è stata la denuncia di una studentessa di 19 anni, residente ad Alatri, che ha riferito di essere stata costretta a subire rapporti sessuali da tre coetanei. La violenza sarebbe avvenuta proprio nell'appartamento sequestrato dalla procura di Frosinone che ha avviato un'indagine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 13:07

