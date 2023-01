Francesco muore a 21 anni dopo tre mesi di agonia. Il dolore degli amici: «Eri vero e sincero»

Francesco non ce l'ha fatta: è morto a 21 anni. Dopo tre mesi di agonia nel reparto Grandi Ustionati di Padova, dopo che lo scorso settembre era rimasto vittima di un incendio che gli aveva procurato ustioni gravi sul 95% del corpo, Francesco Rana ha visto la fine delle sue sofferenze. Una giovane vita spezzata in una tragedia compiuta davanti alla casa in cui viveva con la mamma e il fratello, a Cornuda.

Francesco morto a 21 anni a Padova

Il dramma è avvenuto a fine settembre: Francesco da tempo soffriva di problemi psichici e la situazione era peggiorata dopo la morte del papà, racconta il quotidiano Il Gazzettino. Un gesto drammatico, da parte di un ragazzo che non stava bene, ma a cui volevano tutti bene, a partire dall'associazione Sport Life di Montebelluna, che lo aveva visto coltivare la sua passione per il nuoto, e i suoi vecchi compagni di allenamento.





