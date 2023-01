«Solo una botta, torni a casa»: ma in realtà aveva una frattura al gomito. Il caso incredibile

«Solo una botta, vada a casa»: ma in realtà aveva una frattura. Ha dell'incredibile la diagnosi sbagliata dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, dove una donna di Pordenone si è presentata qualche sera fa dopo che era caduta per terra, sbattendo violentemente il gomito. Il dolore non passava, perciò è andata al pronto soccorso per farsi medicare, ma la diagnosi è stata semplice e sbrigativa: solo una botta, cinque giorni di antidolorifico e passerà tutto.

La piccola Sofia, un anno, salvata dai medici a Natale. La lettera dei genitori: «Non c'è solo malasanità»

Bimbo di 10 mesi ustionato con l'olio della friggitrice: curato (e guarito) con un trapianto di pelle dai genitori

«Solo una botta», ma aveva una frattura

Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, dopo che la donna è tornata a casa continuava a sentire un dolore fortissimo, con i medicinali che non facevano alcun effetto. «Alla fine della visita ero rassicurata, anche se il gomito continuava a farmi molto male. Per la verità mi era rimasto un dubbio visto che la dottoressa che mi ha visitata non mi ha fatto fare neppure un lastra, escludendo subito una possibile frattura», racconta. E in effetti il motivo era molto semplice: altro che botta, le si era fratturato il capitello radiale, l'osso che consente l'articolazione del gomito.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA