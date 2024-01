Francesco Canella morto a 92 anni, addio al fondatore dell'impero dei supermercati Alì

di Redazione web

Francesco Canella, fondatore e presidente del celebre gruppo di supermercati Alì, è morto a Padova a 92 anni. Il mondo della Grande Distribuzione perde uno dei suoi più illustri protagonisti con la scomparsa di una figura iconica nel settore. Canella si è spento martedì 30 gennaio alle 21:30 dopo una coraggiosa battaglia contro gravi problemi di salute.

Morto Francesco Canella

Nato il 28 dicembre 1931, Francesco Canella ha dedicato la sua intera vita al mondo del commercio, trasformando un modesto inizio come garzone presso lo spaccio Onarmo in Via Altinate in una carriera come imprenditore di successo nel settore della Grande Distribuzione.

Il Gruppo Alì

Il Gruppo Alì, un'icona nel panorama dell'intero Nordest italiano, porta con orgoglio il suo nome e la sua eredità imprenditoriale, testimoniando una visione straordinaria e una determinazione senza pari. L'acronimo "Alì" (alimentari) è diventato sinonimo di qualità, convenienza e affidabilità per migliaia di clienti in tutto il Veneto e oltre. Con oltre 117 supermercati e più di 4.000 collaboratori, il Gruppo Alì rappresenta il cuore pulsante di una tradizione di eccellenza.

