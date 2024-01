Liviano Tomasi, morto il fondatore dell'Inglesina: ideò la "carrozzina chic", il boom negli anni '60 e '70

di Redazione Web

Il cuore di Liviano Tomasi ha cessato di battere nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio. Dopo una lunga malattia si è spento il fondatore del passeggino Inglesina. L'azienda divenne nota in tutto il mondo per le grandi ruote e l'aspetto da 'carrozzina' delle favole: il brand che divenne celebre tra gli anni '60 e '70, nell'Italia del baby-boom, era nato ad Altavilla Vicentina proprio dall'idea di Tomasi.

Lo scorso anno l'azienda aveva festeggiato i 60 anni di attività. Appassionato di macchine da corsa, Tomasi iniziò con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini. L'Inglesina fu chiamata così perchè nel telaio a balestra e nelle grandi ruote richiamava le carrozze inglesi.

Il cordoglio di Luca Zaia

«Il Veneto piange la scomparsa di Liviano Tomasi, papà dell’Inglesina, brand nato ad Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza, nel 1963 e noto in tutto il mondo per le carrozzine con le grandi ruote da favole principesche, capace di coniugare bellezza, tecnologia e benessere. Appassionato di macchine da corsa, iniziò con i tricicli per bambini per poi passare alle carrozzine e ai passeggini. Proprio nel 2023 Liviano aveva festeggiato i 60 anni dell’azienda. Un marchio tutto veneto che la creatività, l'innovazione e la cura ai dettagli hanno reso un punto di riferimento nel mondo dei prodotti per l’infanzia».

