Ambasciatrice italiana in Australia cade dal balcone e muore: Francesca Tardioli aveva 57 anni

Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana a Canberra (Australia), è morta cadendo dal balcone a Foligno. La diplomatica aveva 57 anni e si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni giorni di ferie. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi dal terrazzo ma sull'episodio indagano i carabinieri che chiariranno ulteriormente le cause dell'incidente, come riporta il Corriere dell'Umbria.

Chi era Francesca Tardioli

L'ambasciatrice era nata a Foligno l'8 settembre 1965. Dopo la laurea in Scienze politiche all'Università di Perugia, nel 1991 aveva vinto il concorso per la carriera diplomatica. Tardioli ha anche prestato servizio presso la NATO a Bruxelles quale “Deputy Assistant Secretary General for Planning in the Operations Division” nel 2010 ed era stata nominata cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2014.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 10:31

